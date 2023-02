China afirma que vai salvaguardar seus interesses sobre abate de balão pelos EUA

A China disse nesta terça-feira que vai "salvaguardar resolutamente seus direitos e interesses legítimos" sobre o abate de um suposto balão espião chinês pelos Estados Unidos, à medida que as relações entre os dois países se deterioram ainda mais.

O balão levou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a cancelar uma visita esperada a Pequim nesta semana, que havia despertado esperanças de uma melhora nas relações.

A China afirma que era um balão civil usado para pesquisa meteorológica, mas se recusou a dizer a qual departamento ou empresa do governo pertence. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, reiterou nesta terça que o "dirigível não tripulado" não representava nenhuma ameaça e entrou no espaço aéreo dos EUA acidentalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mao Ning novamente criticou os EUA por, segundo avaliou, reagirem de forma exagerada, em vez de adotarem uma atitude "calma e profissional", e por usarem a força para derrubar o balão. Questionada se queria que os destroços fossem devolvidos, o país asiático apenas reafirmou que o balão "pertence à China". Fonte: Associated Press.

Tags