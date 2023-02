Zverev perde duas posições no ranking da ATP; Djokovic lidera

O ranking da ATP, em que o sérvio Novak Djokovic conquistou o primeiro lugar após a vitória no Aberto da Austrália, teve como destaque a queda do alemão Alexander Zverev nesta segunda-feira para o 16º lugar.

Zverev, que ainda era número dois do mundo no final de agosto, antes de se ausentar do circuito por vários meses devido a uma lesão no joelho, é o único membro do Top 20 a cair após outra perda de duas posições.

O americano Frances Tiafoe (+1, 14.º) e o espanhol Pablo Carreño (+1, 15º) ultrapassaram o alemão, eliminado no sábado pela Suíça na Copa Davis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Djokovic, o pódio continua sendo ocupado pelo espanhol Carlos Alcaraz, seguido do grego Stefanos Tsitsipas.

No Top 100, quem mais evoluiu na semana foi o russo Roman Safiullin, de 25 anos, que ganhou 18 posições e subiu para 82º após vencer o torneio de Koblenz.

O brasileiro Thiago Monteiro é 78º no ranking.

--- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 6 de fevereiro:

1. Novak Djokovic (SRB) 7.070 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.195

4. Casper Ruud (NOR) 5.765

5. Andrey Rublev (RUS) 4.200

6. Rafael Nadal (ESP) 3.815

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.715

8. Taylor Fritz (EUA) 3.410

9. Holger Rune (DIN) 3.046

10. Hubert Hurkacz (POL) 2.995

11. Cameron Norrie (GBR) 2.760

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.750

13. Karen Khachanov (RUS) 2.515

14. Frances Tiafoe (EUA) 2.305 (+1)

15. Pablo Carreño (ESP) 2.285 (+1)

16. Alexander Zverev (ALE) 2.275 (-2)

17. Jannik Sinner (ITA) 2.195

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.900

19. Tommy Paul (EUA) 1.835

20. Nick Kyrgios (AUS) 1.825

cd/smr/psr/aam

Tags