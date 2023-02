Ucrânia não substituirá ministro da Defesa esta semana

A substituição do ministro da Defesa ucraniano, anunciada no domingo (5) após vários escândalos de corrupção, não deve acontecer nesta semana, de acordo com deputados nesta segunda-feira (6).

"Estamos aguardando a nomeação dos líderes do Ministério do Interior e de Serviços de Segurança da Ucrânia. Mudanças de pessoal no setor de Defesa não ocorrerão esta semana", disse o deputado David Arakhamia, líder do partido político Servo do Povo, no Telegram.

Ontem à noite, Arakhamia anunciou que o chefe da inteligência militar ucraniana, Kyrilo Budanov, substituirá Oleksii Reznikov no posto de ministro da Defesa.

A mudança, no entanto, não foi confirmada nem pelo presidente, Volodimir Zelensky, nem pelos nomes envolvidos no ministério.

Outra deputada, Mariana Bezugla, disse no Facebook que o reajuste foi "suspenso até o final da semana" enquanto o governo "avalia os riscos" dessa mudança, levando em conta a crescente pressão dos militares russos no leste do país.

De acordo com Arakhamia, Reznikov será nomeado como ministro das Indústrias Estratégicas. No entanto, o último afirmou não ter sido comunicado sobre a mudança, em entrevista publicada no site do canal local ICTV.

Reznikov assumiu o Ministério da Defesa em novembro de 2021 e ajudou a obter apoio militar ocidental para fortalecer as forças armadas ucranianas após a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022.

No entanto, recentemente seu ministério se envolveu em escândalos de corrupção que fizeram o vice-ministro da Defesa, Viacheslav Shapovalov, encarregado do apoio logístico às forças armadas, renunciar no final de janeiro, após ser acusado de assinar contratos superfaturados de fornecimento de alimentos para as tropas.

