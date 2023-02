Restos mortais do ex-presidente Musharraf serão repatriados para o Paquistão

Os restos mortais do ex-governante militar do Paquistão Pervez Musharraf - um importante aliado dos Estados Unidos morto em Dubai - serão repatriados para seu país nesta segunda-feira (6).

Musharraf, que deixou o Paquistão em 2016 para um tratamento médico depois que uma proibição de viajar foi suspensa, falecido em Dubai, no domingo (5), aos 79 anos.

Fontes oficiais que pediram para não serem identificadas informaram que seu corpo será repatriado nesta segunda-feira e que o funeral deve ocorrer no mesmo dia.

Musharraf chegou ao poder em 1999, com um golpe de Estado, assumindo, simultaneamente, a liderança do Exército, do Poder Executivo e da Presidência.

O ex-governante sofria de uma doença rara conhecida como amiloidose. Há alguns meses, sua família dizia que ele não tinha chances de recuperação.

