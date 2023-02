Neymar volta aos treinos antes do clássico contra o Olympique de Marselha na Copa da França

O astro brasileiro do Paris Saint-Germain Neymar voltou a treinar pela sua equipe nesta segunda-feira, dois dias antes da partida das oitavas de final contra o Olympique de Marselha da Copa da frança, anunciou o clube da capital francesa.

Vítima de um "desconforto no músculo adutor", o camisa 10 do time parisiense ficou de fora dos dois últimos jogos de sua equipe.

Por meio das suas redes sociais, o PSG divulgou fotos do treino desta segunda, em que Neymar pôde ser visto, com as hashtags #OMPSG, #LeClassique, #CoupeDeFrance.

Em um laudo médico anterior, o PSG já havia informado que Neymar voltaria aos treinos nesta segunda-feira.

Quem não está disponível neste momento é outra das estrelas do PSG, Kylian Mbappé, lesionado na coxa esquerda e que deverá perder o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern Munique, no próximo dia 14 de fevereiro, em Paris.

