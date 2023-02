Clubes da Bundesliga buscam confirmar supremacia na Copa da Alemanha

Os clubes da Bundesliga buscam consolidar a supremacia das equipes de primeira divisão e se juntar ao já classificado Bayern de Munique nos últimos quatro confrontos das oitavas de final da Copa da Alemanha, agendados para terça e quarta-feira.

No momento em que os quatro primeiros classificados para as quartas de final são da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt, quinto colocado no campeonato, pode ser o mais ameaçado nesta terça-feira, ao receber o líder da segunda divisão, o Darmstadt.

Antes, o Sandhausen, que luta pela permanência na segunda divisão, recebe o Freiburg, uma das surpresas da temporada (6º) e que espera conseguir uma vaga nas competições europeias.

Na quarta-feira, o Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Bochum no único jogo entre clubes da elite, com as duas equipes colocadas respectivamente no terceiro e décimo quinto lugares.

Além de uma possível surpresa nos dois jogos entre times da primeira e da segunda divisão na terça-feira, haverá pelo menos uma equipe da 'segundona' nas quartas de final, já que o Nuremberg recebe o Fortuna Dusseldorf na quarta-feira.

As quartas de final acontecerão nos dias 4 e 5 de abril. O vencedor da Copa da Alemanha obterá uma vaga para a fase de grupos da Liga Europa 2023-2024.

--- Programação dos quatro últimos jogos das oitavas de final (horário de Brasília):

- Terça-feira

(14h00) Sandhausen (D2) - Freiburg (D1)

(16h45) Eintracht Frankfurt (D1) - Darmstadt (D2)

- Quarta-feira

(14h00) Nuremberg (D2) - Fortuna Dusseldorf (D2)

(16h45) Bochum (D1) - Borussia Dortmund (D1)

Já disputados:

Paderborn (D2) - (+) Stuttgart (D1) 1-2

(+) Union Berlin (D1) - Wolfsburg (D1) 2-1

(+) RB Leipzig (D1) - Hoffenheim (D1) 3-1

Mainz (D1) - (+) Bayern de Munique (D1) 0-4

