Chefe do grupo paramilitar Wagner se exibe em bombardeiro sobre a Ucrânia

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueny Prigozhin, se exibiu, nesta segunda-feira (6), a bordo do que descreveu como um bombardeiro Su-24 que voltava de um ataque a Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia.

"Aterrissamos, bombardeamos Bakhmut", disse Prigozhin, usando um capacete e uma máscara de piloto, em um vídeo curto difundido no Telegram por seu serviço de imprensa.

Prigozhin também fez um desafio ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, assegurando que vai embarcar em um caça MiG-29 na terça-feira.

"Se o senhor quiser, podemos nos encontrar no céu. Se seu aparato for mais forte, recuperam (Bakhmut), senão, iremos até o (rio) Dnieper", declarou.

O Parlamento ucraniano votou nesta segunda uma resolução qualificando o grupo Wagner de "organização terrorista".

Seus mercenários lutam na linha de frente na Ucrânia, ao lado do exército russo.

