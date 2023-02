Brasil vence Paraguai (2-0) e se classifica para o Mundial Sub-20

O Brasil conquistou nesta segunda-feira a vaga no Mundial Sub-20 ao vencer o Paraguai por 2 a 0 no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano.

Os favoritos se juntam ao Uruguai como primeiros classificados no torneio disputado na Colômbia e oferece quatro vagas para a Copa do Mundo que acontecerá entre maio e junho na Indonésia.

O atacante Giovane abriu o placar com uma cabeçada que, apesar forte, contou com a cumplicidade do goleiro paraguaio Ángel González aos dez minutos de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na reta final Ronald Cardoso, que entrou no segundo tempo para substituir o lesionado Marlon Gomes, ampliou a vantagem com mais uma cabeçada (81).

Os paraguaios buscaram o empate com uma chuva de cruzamentos no Estádio El Campín, em Bogotá. Mas o goleiro Mycael - em duas oportunidades - e a trave salvaram o Brasil.

Os jogadores comandados por Ramon Menezes mantiveram a campanha 100% de 9 pontos em três rodadas do hexagonal e alcançaram na tabela o Uruguai, que passa para a segunda colocação por ter um saldo de gols inferior.

Mais cedo, a 'Celeste' havia goleado a Venezuela por 4 a 1 com gols de Fabricio Díaz (de pênalti aos 18 minutos) Álvaro Rodríguez (35 e 78) e Ignacio Sosa (44).

O Paraguai tem um ponto e vai ficar atento o último duelo da noite entre os anfitriões Colômbia (3) e Equador (0).

Além das vagas para a Copa do Mundo, estão em jogo três ingressos para os Jogos Pan-americanos, que serão disputados entre outubro e novembro em Santiago.

jss/ma/aam

Tags