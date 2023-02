Real Madrid é surpreendido e perde fora de casa para o Mallorca (1-0)

O Real Madrid foi surpreendido neste domingo em sua visita ao Mallorca para quem perdeu por 1 a 0, pela 20ª rodada da LaLiga e deu ao líder Barcelona, que recebe o Sevilla, a chance de abrir oito pontos de vantagem na classificação.

Os 'merengues', sem poder contar com vários jogadores lesionados, entre eles o francês Karim Benzema e o goleiro Thibaut Courtois (que se machucou no aquecimento), perderam com um gol contra aos 13 minutos de Nacho Fernández, ao desviar de cabeça um cruzamento do time adversário.

O Real Madrid poderia ter empatado no segundo tempo, aos 59 minutos, quando Marco Asensio desperdiçou um pênalti diante da equipe de sua terra natal e na qual foi revelado.

-- Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Cádiz 4 - 1

- Sábado:

Espanyol - Osasuna 1 - 1

Elche - Villarreal 3 - 1

Atlético de Madrid - Getafe 1 - 1

Betis - Celta 3 - 4

- Domingo:

Mallorca - Real Madrid 1 - 0

Girona - Valencia

(14h30) Real Sociedad - Valladolid

(17h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo - Almería

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 50 19 16 2 1 39 7 32

2. Real Madrid 45 20 14 3 3 40 17 23

3. Real Sociedad 39 19 12 3 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 35 20 10 5 5 29 17 12

5. Villarreal 31 20 9 4 7 22 17 5

6. Betis 31 20 9 4 7 24 20 4

7. Athletic 29 20 8 5 7 29 21 8

8. Rayo 29 19 8 5 6 25 22 3

9. Osasuna 29 20 8 5 7 19 19 0

10. Mallorca 28 20 8 4 8 16 18 -2

11. Celta 23 20 6 5 9 22 32 -10

12. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

13. Girona 21 19 5 6 8 26 29 -3

14. Sevilla 21 19 5 6 8 21 26 -5

15. Espanyol 21 20 4 9 7 24 30 -6

16. Valencia 20 19 5 5 9 25 23 2

17. Valladolid 20 19 6 2 11 14 28 -14

18. Cádiz 19 20 4 7 9 15 33 -18

19. Getafe 18 20 4 6 10 17 27 -10

20. Elche 9 20 1 6 13 15 40 -25

