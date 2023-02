PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CHINA ESPIONAGEM: EUA derrubam balão espião chinês sobre o Atlântico e Pequim fala em reação 'desproporcional'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PAPA SUDÃO DO SUL: Papa apela a 'depor as armas' no final de visita ao Sudão do Sul

UCRÂNIA: Combates 'sanguinários' entre ucranianos e russos em Bakhmut

=== EUA CHINA ESPIONAGEM ===

WASHINGTON:

EUA derrubam balão espião chinês sobre o Atlântico e Pequim fala em reação 'desproporcional'

Um avião de combate americano derrubou no sábado, um balão espião chinês na costa da Carolina do Sul, uma manobra que Pequim descreveu como "claramente desproporcional".

(EUA Canadá diplomacia China espionagem aviação defesa, 423 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== PAPA SUDÃO DO SUL ===

JUBA:

Papa apela a 'depor as armas' no final de visita ao Sudão do Sul

O papa Francisco fez um apelo neste domingo(5) para "depor as armas" durante uma missa ao ar livre em Juba, capital do Sudão do Sul, que marcou o fim de sua visita a este país africano devastado pela violência e pela miséria.

(SudãoSul religião Sudão diplomacia Vaticano, 430 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA UE ===

BAKHMUT:

Combates 'sanguinários' entre ucranianos e russos em Bakhmut

Tropas ucranianas e russas travaram neste domingo (05) um combate "sanguinário" em Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde a situação estava se "complicando" frente às tropas de Moscou.

(Ucrânia UE conflito Rússia diplomacia defesa, 499 palavras, já transmitida)

FOTOS

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Anitta e Bad Bunny levam tempero latino ao Grammy

A 65ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (05), pode ser palco de outro momento histórico para a música latina com Anitta e Bad Bunny nas duas categorias mais cobiçadas da noite.

(EUA Brasil música 458 palavras, a ser transmitida)

LIMA:

Protestos massivos contra o governo do Peru terminam com distúrbios

Uma grande marcha contra o governo da presidente Dina Boluarte e pelo fechamento do Congresso terminou no sábado em confrontos no centro de Lima.

(Peru marcha confrontos, 425 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Morre o ex-presidente do Paquistão Pervez Musharraf

O ex-presidente Pervez Musharraf, último governante militar do Paquistão e aliado dos Estados Unidos na luta contra a Al-Qaeda, morreu em Dubai aos 79 anos, após uma longa doença, anunciou o Exército paquistanês neste domingo(5).

(Paquistão política morte, 508 palavras - já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags