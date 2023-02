Oito mortos em avalanches na Áustria

Cinco pessoas foram encontradas mortas neste domingo(5) após avalanches no oeste da Áustria, elevando para oito o número de mortes registradas no fim de semana, no auge da temporada de esportes de inverno.

O corpo de um austríaco de 59 anos, soterrado enquanto ajudava a remover a neve, foi encontrado no domingo no vale de Debanttal, perto da cidade de Lienz, informou a polícia.

Um homem de 62 anos procurado desde sábado, quando não voltou de uma viagem para esquiar em Kaunerberg, foi encontrado coberto por uma camada de neve e não respondeu às tentativas de reanimação, disse um porta-voz da polícia à AFP.

Dois esquiadores de 29 e 33 anos, entre eles um instrutor, foram encontrados mortos em Sankt Anton am Arlberg neste domingo, acrescentou. Uma quinta morte em Längenfeld, no vale de Ötztal, também foi confirmada.

No sábado, um neozelandês de 17 anos, um alemão de 55 anos e um chinês de 32 anos foram encontrados mortos.

No Tirol e na vizinha Vorarlberg, os serviços de alerta continuaram a descrever a situação como perigosa neste domingo devido ao vento e à neve.

O nível de alerta quatro em uma escala de cinco não impediu muitos de se aventurarem fora das trilhas marcadas, segundo as autoridades.

Trinta avalanches foram registradas no sábado apenas no Tirol, onze delas com mortes.

Nos últimos anos, a Áustria, um dos principais destinos de esportes de inverno, registrou uma média anual de 20 mortes em avalanches.

