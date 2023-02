Nottingham Forest vence Leeds (1-0) na estreia do goleiro Keylor Navas

O goleiro costarriquenho Keylor Navas estreou neste domingo com a camisa do Nottingham Forest com uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds, adversário direto na luta pela permanência na Premier League, resultado que permite ao Nottingham ficar seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Um gol do galês Brennan Johnson aos 14 minutos de jogo, com um belo chute de primeira de fora da área, foi o suficiente para deixar os três pontos no City Ground.

No entanto, o triunfo da equipe local não poderia ter acontecido sem a contribuição de Navas, que já na estreia se tornou o herói da partida, com várias defesas que impediram o Leeds de conseguir ao menos o empate.

Cedido por empréstimo pelo Paris Saint-Germain, onde não teve espaço em um time que já tem o italiano Gianluigi Donnarumma, Navas é uma das contratações do Forest da janela de janeiro para evitar o rebaixamento, na primeira temporada na elite do time que já foi bicampeão europeu desde a temporada 1998-1999.

Com esta vitória, o Forest sobe ao 13º lugar na tabela com 24 pontos, seis acima da zona de rebaixamento que no momento é aberta pelo Everton, apesar da vitória no sábado contra o líder Arsenal.

O Leeds está na 17ª colocação, com a mesma pontuação do Everton.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Chelsea - Fulham 0 - 0

- Sábado:

Everton - Arsenal 1 - 0

Aston Villa - Leicester 2 - 4

Brentford - Southampton 3 - 0

Manchester United - Crystal Palace 2 - 1

Brighton - AFC Bournemouth 1 - 0

Wolverhampton - Liverpool 3 - 0

Newcastle - West Ham 1 - 1

- Domingo:

Nottingham - Leeds 1 - 0

Tottenham - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 50 20 16 2 2 45 17 28

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Manchester United 42 21 13 3 5 34 26 8

4. Newcastle 40 21 10 10 1 34 12 22

5. Tottenham 36 21 11 3 7 40 31 9

6. Brighton 34 20 10 4 6 38 27 11

7. Brentford 33 21 8 9 4 35 28 7

8. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

9. Chelsea 30 21 8 6 7 22 21 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 24 21 6 6 9 19 29 -10

13. Nottingham 24 21 6 6 9 17 35 -18

14. Leicester 21 21 6 3 12 32 37 -5

15. Wolverhampton 20 21 5 5 11 15 30 -15

16. West Ham 19 21 5 4 12 18 26 -8

17. Leeds 18 20 4 6 10 26 34 -8

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. AFC Bournemouth 17 21 4 5 12 19 43 -24

20. Southampton 15 21 4 3 14 17 38 -21

./bds/mcd/psr/aam

