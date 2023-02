Nice vence (3-1) e interrompe boa sequência do vice-líder Olympique de Marselha

O Nice (8º) derrotou o Olympique de Marselha (2º) por 3 a 1 fora de casa, no estádio Vélodrome, e o Lens (3º) não passou de um empate em 1 a 1 como visitante contra o Brest (14º), resultados que permitem ao Paris Saint-Germain, que no sábado venceu o Toulouse (12º) por 2 a 1, se firmar como líder da Ligue 1.

O PSG tem 54 pontos, contra 46 de OM e Lens, que também veem o Monaco ficar apenas dois atrás após vencer por 2 a 0 neste domingo, o Clermont (11º) .

O Olympique de Marselha, que havia vencido sete dos últimos oito jogos no campeonato, teve sua ascensão interrompida bruscamente pelo Nice que conquistou os três pontos com gols de Sofiane Diop (38), Gaetan Laborde (44) e Billal Brahimi (85).

O ucraniano Ruslan Malinovskyi, uma das novas contratações do Marselha na última janela de janeiro, diminuiu para 2 a 1 dando esperanças de virada durante alguns minutos no Vélodrome.

Mas o Nice acabou ampliando, para a decepção dos torcedores do OM.

"Foi uma pena, tivemos chances de entrar no jogo e até de virar, mas faltou eficiência na frente do gol", lamentou Matteo Guendouzi, um dos destaques do Olympique de Marselha.

Mais cedo o Monaco confirmou a sua atual boa fase com uma vitória fora de casa sobre o Clermont-Ferrand (2-0), resultado que mantém o time do Principado na corrida pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Monaco parece pronto para o confronto contra o Paris Saint-Germain no dia 11 de fevereiro, tendo conquistado a quinta vitória em sete jogos do campeonato (além de dois empates).

A equipe comandada pelo técnico Philippe Clément segue no quarto lugar da tabela, mantendo a pressão sobre o Lens (3º) e o Olympique de Marselha (2º), que joga neste domingo.

Já o Clermont, que cai do oitavo para o décimo lugar, encerra a sua série de cinco jogos sem derrotas (3 vitórias, 2 empates).

Logo aos três minutos, o polonês Mateusz Wieteska tentou interceptar uma cabeçada do chileno Guillermo Maripán, desviando para a própria baliza, após uma cobrança de falta de Caio Henrique, abrindo o placar.

O suíço de origem camaronesa Breel Embolo fechou o marcador aos 13 minutos.

O Monaco está a dois pontos do 'pódio', beneficiado por um novo tropeço do Lens, que empatou em 1 a 1 em sua visita ao Brest (14º) e somou apenas dois pontos nos últimos nove possíveis.

O Lens também pode perder terreno em relação ao Olympique de Marselha, segundo colocado com a mesma pontuação (46), que fecha a 22ª rodada da Ligue 1 recebendo o Nice (9º) no estádio Vélodrome.

O lanterna Angers não venceu, mas pelo menos conseguiu um ponto no empate em 0 a 0 em sua visita ao Lorient (7º) e quebrou uma sequência de 13 derrotas consecutivas, um recorde da Ligue 1.

--- Jogos da 22ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sábado:

PSG - Toulouse 2 - 1

Troyes - Lyon 1 - 3

Rennes - Lille 1 - 3

- Domingo:

Clermont-Ferrand FC - Monaco 0 - 2

Lorient - Angers 0 - 0

Ajaccio - Nantes 0 - 2

Strasbourg - Montpellier 2 - 0

Auxerre - Reims 0 - 0

Brest - Lens 1 - 1

Marselha - Nice 1 - 3

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 54 22 17 3 2 54 17 37

2. Marselha 46 22 14 4 4 43 20 23

3. Lens 46 22 13 7 2 34 16 18

4. Monaco 44 22 13 5 4 48 29 19

5. Rennes 40 22 12 4 6 41 25 16

6. Lille 38 22 11 5 6 38 27 11

7. Lorient 36 22 10 6 6 35 34 1

8. Nice 34 22 9 7 6 27 21 6

9. Lyon 32 22 9 5 8 33 24 9

10. Reims 30 22 6 12 4 26 26 0

11. Clermont-Ferrand FC 30 22 8 6 8 24 29 -5

12. Toulouse 29 22 8 5 9 36 38 -2

13. Nantes 25 22 5 10 7 23 26 -3

14. Brest 20 22 4 8 10 24 35 -11

15. Montpellier 20 22 6 2 14 31 45 -14

16. Troyes 19 22 4 7 11 33 48 -15

17. Strasbourg 18 22 3 9 10 27 39 -12

18. Ajaccio 18 22 5 3 14 18 39 -21

19. Auxerre 14 22 3 5 14 18 46 -28

20. Angers 9 22 2 3 17 18 47 -29

