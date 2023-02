Surpresa na Copa da Itália, Cremonese perde para o Lecce e segue sem vencer na Serie A

Recém classificado para as semifinais da Copa da Itália, o Cremonese voltou a sua dura realidade da Serie A com uma nova derrota, por 2 a 0 em casa para o Lecce (14º), resultado que diminuiu um pouco mais as chances de permanência do atual lanterna na Serie A italiana.

Depois de ter eliminado o Napoli nas oitavas e a Roma nas quartas de final, o Cremonese ainda não venceu no campeonato nacional e soma apenas 8 pontos em 21 jogos, e vai ficar a pelo menos 10 pontos da 'zona de salvação' ao final desta rodada.

Os gols na segunda etapa de Federico Baschirotto (58) e Gabriel Strefezza (69) deram a vitória ao Lecce que, com 23 pontos, escapa por enquanto da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 21ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Cremonese - Lecce 0 - 2

(14h00) Roma - Empoli

(16h45) Sassuolo - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Spezia - Nápoles

(11h00) Torino - Udinese

(14h00) Fiorentina - Bolonia

(16h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Monza - Sampdoria

- Terça-feira:

(16h45) Salernitana - Juventus

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 53 20 17 2 1 48 15 33

2. Inter 40 20 13 1 6 40 26 14

3. Lazio 38 20 11 5 4 36 16 20

4. Atalanta 38 20 11 5 4 39 23 16

5. Milan 38 20 11 5 4 37 29 8

6. Roma 37 20 11 4 5 26 18 8

7. Udinese 29 20 7 8 5 28 22 6

8. Torino 27 20 7 6 7 21 22 -1

9. Bologna 26 20 7 5 8 26 30 -4

10. Empoli 26 20 6 8 6 19 24 -5

11. Monza 25 20 7 4 9 25 28 -3

12. Fiorentina 24 20 6 6 8 22 26 -4

13. Juventus 23 20 11 5 4 30 17 13

14. Lecce 23 21 5 8 8 21 24 -3

15. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13

16. Sassuolo 20 20 5 5 10 23 31 -8

17. Spezia 18 20 4 6 10 17 32 -15

18. Hellas Verona 13 20 3 4 13 18 32 -14

19. Sampdoria 9 20 2 3 15 8 34 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

