Paquistão bloqueia Wikipedia por 'conteúdo blasfemo'

Autoridades paquistanesas bloquearam a Wikipedia neste sábado(4) por hospedar "conteúdo blasfemo", o mais recente golpe contra os direitos digitais no país profundamente conservador.

A blasfêmia é uma questão delicada no Paquistão de maioria muçulmana. Gigantes da internet como Facebook e YouTube foram censurados por postar conteúdo considerado sacrilégio.

A enciclopédia online foi bloqueada no país "por não responder às nossas repetidas mensagens para remover o conteúdo blasfemo no prazo indicado", disse à AFP Malahat Obaid, porta-voz da Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA).

A PTA deu à Wikipedia até a noite de sexta-feira para remover esse conteúdo, embora não tenha fornecido mais detalhes.

"Eles removeram parte do material, mas não todo", disse Obaid.

"Ele permanecerá bloqueado até que todo o material censurável seja removido."

Um jornalista da AFP no Paquistão não conseguiu acessar o site da Wikipedia em seu telefone celular neste sábado.

A Fundação Wikimedia - organização sem fins lucrativos que administra a Wikipédia - afirmou que a decisão "nega acesso ao quinto país mais populoso do mundo ao maior repertório de conhecimento livre".

"Se isso continuar, privará todos no Paquistão de conhecimento, história e cultura", disse a organização em um comunicado.

Defensores da liberdade de expressão há muito criticam a censura imposta por diferentes governos e seu controle da internet e da mídia.

"Simplesmente houve um esforço conjunto para exercer mais controle sobre o conteúdo da internet", disse o ativista de direitos digitais Usama Khilji.

"O principal objetivo é silenciar qualquer dissidente", disse à AFP. "Muitas vezes a blasfêmia é usada como arma para esse fim."

Em 2010, o Paquistão bloqueou o Facebook por duas semanas devido a uma postagem supostamente blasfema.

O YouTube ficou inacessível de 2012 a 2016 devido à divulgação de um filme amador islamofóbico que desencadeou protestos violentos em vários países.

