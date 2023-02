EUA fecham três aeroportos em meio a polêmica por balões chineses

Três aeroportos dos Estados Unidos foram fechados neste sábado por motivo de segurança nacional, em meio à polêmica gerada por um suposto balão espião chinês, informaram autoridades.

As chegadas e partidas foram suspensas em três aeroportos dos estados da Carolina do Sul e do Norte, "para apoiar o Departamento de Defesa em um esforço de segurança nacional", indicou à AFP a Administração Federal de Aviação (FAA).

