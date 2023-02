Ancelotti elogia Vinicius Jr e garante Benzema e Militão no Mundial de Clubes

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou neste sábado o atacante brasileiro Vinicius Junior, um dia antes do duelo com o Mallorca, pela 20ª rodada do campeonato espanhol, e na semana que antecede o Mundial de Clubes, onde segundo ele, o francês Karim Benzema e o também brasileiro Éder Militão estarão presentes.

"Pra mim Vini é um grande jogador, meus netos são todos fãs dele. Os jovens gostam desse tipo de jogador, que tem tanta qualidade, que é espetacular com a bola... Meus netos todos têm a camisa do Vinicius, só querem essa" , afirmou o italiano ao ser questionado se o brasileiro é um exemplo.

Vinicius Junior tem sido notícia nos últimos dias, primeiro depois de alguns torcedores do Atlético de Madrid pendurarem um boneco com o seu nome (simulando um enforcamento) e depois de ter sido vítima de uma agressão do compatriota Gabriel Paulista, no jogo contra o Valencia, que levou à expulsão deste.

"Ele vai preparar o jogo como sempre, tentando contribuir, colocando a qualidade dele em campo, e depois, vamos ver no que dá, o Vini não precisa que eu fale com ele, ele está muito focado no que tem que fazer", acrescentou.

Quanto a Karim Benzema, lesionado no músculo posterior da coxa direita na quinta-feira no jogo adiado da 17ª rodada da LaLiga contra o Valencia (2-0), está descartado para o jogo contra o Mallorca, mas estará disponível para o Mundial de Clubes, antecipou Ancelotti.

"O Militão e o Karim estão fazendo testes agora. Não parece nada grave, acho que estão descartados para amanhã, mas para o Mundial eles vão viajar conosco, e estarão disponíveis para o primeiro ou segundo jogo, mas é bastante leve para os dois", disse.

Na quinta-feira, Militão saiu lesionado após um choque com Samuel Lino aos 36 minutos, e Karim Benzema cedeu sua posição para Rodrygo.

Depois do jogo fora de casa contra o Mallorca, neste domingo, pela 20ª rodada da LaLiga (10h, horário de Brasília) o Real Madrid viaja a Rabat para disputar o Mundial de Clubes.

Os merengues jogam a semifinal na quarta-feira (19:00 GMT) contra o egípcio Al-Ahly, que venceu o duelo das 'quartas de final' contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por 1 a 0.

Se o gigante da capital espanhola vencer, disputará a final no sábado (16h, horário de Brasília) contra o vencedor da outra semifinal, entre Flamengo e Al Hilal.

"Ainda não entramos na preparação para o Mundial. Conhecemos os times das quartas de final, mas veremos depois do jogo em Maiorca", disse Ancelotti.

