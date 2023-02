Petro convoca colombianos a apoiar nas ruas suas reformas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convocou nesta sexta-feira os colombianos a apoiar sua reforma de saúde nas praças públicas no país em 14 de fevereiro, véspera dos protestos organizados pela oposição em repúdio às suas políticas.

"Acompanhem-me em 14 de fevereiro. Que a saúde seja para todo o povo colombiano (...) Da praça de Bolívar, em Bogotá, irei falar para a Colômbia reunida em todas as praças públicas do país. Chegaram a mudança e suas reformas", publicou Petro em sua conta no Twitter.

Desde que assumiu o poder, em agosto, Petro colocou sobre a mesa uma bateria ambiciosa de reformas que pretende implantar em seus quatro anos de governo (2022-2026): eliminar a participação privada nos serviços de saúde, fechar a porta para contratos futuros de exploração de petróleo e gás, transformar o sistema previdenciário e trabalhista, entre outras.

A oposição de direita e alguns políticos da situação se mostraram céticos em relação a algumas iniciativas. Membros do partido Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), convocaram protestos contra o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia.

"Em 15 de fevereiro, vamos às ruas, não aceitemos as propostas de destruir o sistema de saúde e impedir a exploração de nossos hidrocarbonetos", convocou pelo Twitter a senadora desse partido, Paloma Valencia.

Inicialmente, as marchas da oposição estavam previstas para 14 de fevereiro, mas foram adiadas por um dia após a convocação do presidente a um contraprotesto na mesma data.

Petro, muito ativo em redes sociais e praças públicas, busca o apoio de seus apoiadores no início dos debates de seus projetos no Congresso.

Outras iniciativas do presidente suscitaram debates nos últimos dias. Petro quer modificar o projeto do metrô de Bogotá para que o mesmo seja subterrâneo, e não elevado, como é construído atualmente.

