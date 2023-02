Papa pede 'novo impulso' pela paz no Sudão do Sul

O papa Francisco exortou os líderes sul-sudaneses nesta sexta-feira (3) a dar "um novo impulso" à paz, alertando que a história se lembrará deles por suas ações, ao iniciar uma visita de três dias ao conturbado país africano.

"O processo de paz e reconciliação requer um novo impulso", declarou o pontífice de 86 anos em um discurso no palácio presidencial de Juba, capital do Sudão do Sul.

