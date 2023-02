Nordeste dos EUA se prepara para onda de frio 'épica'

O nordeste dos Estados Unidos se prepara nesta sexta-feira (3) para uma onda de frio "épica", com temperaturas extremamente baixas em algumas áreas, disseram os meteorologistas.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) alertou que partes do estado do Maine podem ter ventos gelados de 51 graus Celsius negativos.

"Esta é uma onda ártica épica e geracional", afirmou o escritório do NWS em Caribou, perto da fronteira do Maine com o Canadá.

Acrescentou que "o norte e o leste do Maine não veem ondas (de frio) semelhantes desde 1982 e 1988".

"Prevê-se que a maioria das estações experimente a menor sensação térmica em décadas ou, em alguns casos, a mais baixa já registrada", disse o NWS.

O serviço alertou ainda que, nessas condições, o congelamento da pele exposta pode ocorrer em menos de cinco minutos.

"Não se pode enfatizar o suficiente o perigo de não estar preparado, sem abrigo contra os elementos e sem o equipamento de sobrevivência de inverno adequado", declarou.

As previsões indicam que as condições mais extremas ocorrerão na sexta à noite e no sábado de manhã, com avisos de sensação térmica extremamente baixa em grande parte da região de New England.

Espera-se que a cidade de Boston e arredores experimentem uma sensação térmica de -34°C, enquanto na cidade de Nova York deve chegar a -23°C, de acordo com o NWS.

A previsão é de melhora para domingo.

