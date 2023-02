Neuer quer seguir na seleção alemã depois de se recuperar de lesão

O goleiro Manuel Neuer disse em entrevista ao site The Athletic nesta sexta-feira que quer continuar na seleção alemã depois de se recuperar de sua grave lesão na perna direita, o que que ainda deve levar vários meses.

"Estamos em contato com Hansi Flick (técnico da Alemanha). Hansi com certeza parte do princípio de que voltarei e farei tudo para isso. Estou certo de que sou capaz", afirmou o jogador do Bayern de Munique.

Depois da eliminação da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, Neuer se lesionou gravemente esquiando nos Alpes bávaros no dia 9 de dezembro. Ele fraturou a parte inferior da perna direita.

O goleiro explicou que pratica esqui "há mais de 30 anos" e afirmou que nunca pensou que sua carreira estava terminada.

"Desde que soube que poderia passar por cirurgia, fiquei confiante, tudo correria bem", disse.

Neuer ficou fora do futebol por quase uma temporada devido a uma fratura no pé esquerdo em 2017, mas conseguiu se recuperar a tempo de disputar o Mundial de 2018, na Rússia, onde a seleção alemã também foi eliminada na fase de grupos.

A Alemanha será a sede da Eurocopa de 2024.

