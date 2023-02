Mané não estará recuperado para disputar oitavas da Champions contra o PSG

O atacante senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, que sofreu uma lesão na fíbula da perna direita no início de novembro, não estará recuperado para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain, no dia 14 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, informou nesta sexta-feira o técnico o time bávaro, Julian Nagelsmann.

"Espero que retorne em meados ou no final de fevereiro. Ele está bem, não está com dor, mas contra o PSG está fora do jogo de ida", ressaltou Nagelsmann em entrevista coletiva prévia à 19ª rodada do Campeonato Alemão, na qual o Bayern enfrenta no domingo o Wolfsburg.

Mané pode estar recuperado para a volta das oitavas da Champions, no dia 8 de março, na Allianz arena.

O ex-jogador do Liverpool passou por cirurgia em novembro e ficou fora da Copa do Mundo de 2022. Há dez dias, ele voltou a correr e nesta semana começou a trabalhar com bola nos treinos do Bayern.

