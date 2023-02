Mais de 2 mil presos na Índia em operação contra casamento infantil

A Índia prendeu mais de duas mil pessoas nesta sexta-feira (3) no nordeste do país no âmbito de uma campanha do governo contra casamentos ilegais de crianças, informou a polícia.

A operação policial de duas semanas no estado de Assam começou nesta sexta, após o chamado do governante da região, Himanta Biswa Sarma, a abolir esta "prática funesta".

Segundo Sarma, uma em cada oito mulheres em Assam ficou grávida antes dos 18 anos, o que produz taxas de mortalidade infantil e materna muito elevadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, 2.044 pessoas foram detidas no primeiro dia da campanha, de acordo com o diretor estadual da polícia, GP Singh. Entre elas, estão 52 sacerdotes e autoridades locais que permitiram essas uniões. Meninas de 12 anos já haviam se casado, afirmou ele.

A polícia registrou 4.074 casos que devem ser investigados, acrescentou.

A idade legal para se casar na Índia é 18 anos, mas milhões de crianças são forçadas ao casamento muito jovens, sobretudo nas zonas rurais.

Muitos pais casam seus filhos adolescentes para melhorar a situação financeira da família.

No país, há mais de 220 milhões de noivas menores de idade, segundo números da ONU, mas o número de casamentos infantis caiu significativamente neste século.

As consequências dessa prática podem ser devastadoras, já que as meninas precisam deixar a escola para cuidar da casa, além dos problemas que sofrem por ficarem grávidas tão cedo.

str/gle/tjj/es/eg/ic

Tags