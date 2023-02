Leverkusen perde para Augsburg e interrompe recuperação no Alemão

O Bayer Leverkusen perdeu nesta sexta-feira para o Aubsburg por 1 a 0, no jogo que abriu a 19ª rodada do Campeonato Alemão, e interrompeu sua campanha de recuperação com uma segunda derrota consecutiva, após série de resultados positivos.

O único gol da partida foi marcado por Mergim Berisha no início do segundo tempo (minuto 55).

Na tabela, o Leverkusen fica na nona posição, sem poder se aproximar da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Depois da pausa para a realização da Copa do Mundo, o time do técnico Xabi Alonso tinha conseguido uma sequência de duas vitórias nos dois primeiros jogos da Bundesliga, mas perdeu os dois seguintes, em casa para o Borussia Dortmund (2 a 0) e agora para o Augsburg (13º), que se afasta da zona de rebaixamento.

O líder Bayern de Munique, que vem de três empates seguidos em 1 a 1, tentará no domingo reencontrar a vitória no Campeonato Alemão visitando o Wolfsburg (7º).

O time bávaro tem um ponto de vantagem sobre o Union Berlin (2º), que recebe o Mainz (11º) no sábado, mesmo dia que o RB Leipzig (3º) visita o Colônia (12º).

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Alemão e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Augsburg - Bayer Leverkusen 1 - 0

- Sábado:

(11h30) Bochum - Hoffenheim

Colônia - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlim

Union Berlin - Mainz

Borussia Dortmund - Freiburg

(14h30) B. Moenchengladbach - Schalke 04

- Domingo:

(11h30) Stuttgart - Werder Bremen

(13h30) Wolfsburg - Bayern de Munique

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 37 18 10 7 1 52 16 36

2. Union Berlin 36 18 11 3 4 31 22 9

3. RB Leipzig 35 18 10 5 3 39 24 15

4. Borussia Dortmund 34 18 11 1 6 33 25 8

5. Freiburg 34 18 10 4 4 29 25 4

6. Eintracht Frankfurt 32 18 9 5 4 37 26 11

7. Wolfsburg 29 18 8 5 5 36 22 14

8. B. Moenchengladbach 25 18 7 4 7 34 29 5

9. Bayer Leverkusen 24 19 7 3 9 30 31 -1

10. Werder Bremen 24 18 7 3 8 29 37 -8

11. Mainz 23 18 6 5 7 26 29 -3

12. Colônia 22 18 5 7 6 29 31 -2

13. Augsburg 21 19 6 3 10 24 33 -9

14. Hoffenheim 19 18 5 4 9 26 31 -5

15. Stuttgart 16 18 3 7 8 22 32 -10

16. Bochum 16 18 5 1 12 19 44 -25

17. Hertha Berlim 14 18 3 5 10 20 32 -12

18. Schalke 04 10 18 2 4 12 14 41 -27

