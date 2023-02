Júri inocenta Musk de fraude por tuíte sobre ação da Tesla

Elon Musk foi considerado inocente de fraude nesta sexta-feira por um júri da Califórnia, em um julgamento sobre os tuítes que ele publicou em 2018 afirmando que iria retirar a empresa Tesla do mercado de ações.

Os tuítes lançaram o preço da ação da empresa em uma montanha-russa, e Musk foi processado por acionistas que disseram que ele agiu de forma imprudente em um esforço para tirar o máximo dos investidores que haviam apostado contra a Tesla.

Os jurados chegaram rapidamente a um veredito hoje, após um julgamento de três semanas. Eles deliberaram por duas horas, antes de retornarem à sala do tribunal de San Francisco para dizer que concordavam por unanimidade que nem Musk, nem o conselho da Tesla cometeram uma fraude com os tuítes e suas consequências.

"Graças a Deus, a sabedoria das pessoas prevaleceu!", tuitou Musk. "Estou profundamente agradecido pela conclusão unânime do júri de inocência no caso."

O advogado Nicholas Porritt, que representa Glen Littleton e outros investidores, havia dito nos argumentos finais que, "em última instância, trata-se de se as regras que são aplicadas a todos os demais também deveriam ser aplicadas a Elon Musk. Ele publicou tuítes que eram falsos com desrespeito imprudente quanto à sua verdade."

O advogado de Musk, Alex Spiro, argumentou com sucesso no tribunal que, embora os tuítes possam ter sido uma "escolha imprudente de palavras", não eram uma fraude. Ele também descreveu o agora dono do Twitter como alguém que teve uma infância problemática e chegou aos Estados Unidos como um jovem pobre em busca de seus sonhos.

- Irresponsável -

O juiz do caso, Edward Chen, já havia concluído que os tuítes eram, de fato, enganosos, e que o empresário havia agido de forma irresponsável.

Os membros do júri tiveram que decidir se os tuítes inflaram de forma fraudulenta o preço da ação e, em caso afirmativo, em que medida isso teria afetado os demandantes. Também tiveram que decidir se os membros do conselho da Tesla poderiam ser responsabilizados.

Ao responderem negativamente às primeiras perguntas, eles exoneraram rapidamente Musk e a Tesla.

