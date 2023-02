FAO: preços mundiais dos alimentos se mantiveram em queda em janeiro

Os preços mundiais dos alimentos caíram ligeiramente em janeiro, pelo décimo mês consecutivo, graças à queda dos preços do trigo e dos óleos vegetais - anunciou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) nesta sexta-feira (3).

Em janeiro, o Índice do Valor dos Alimentos, da FAO, que segue a variação dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, registrou leve recuo em relação a dezembro (-0,8%).

O valor contrasta com o pico que os preços atingiram em março de 2022, com uma alta de 17,1% em relação ao mês anterior, expondo os primeiros efeitos da guerra da Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora o preço global dos cereais tenha permanecido praticamente estável, o do arroz e do milho subiram

Os preços internacionais do arroz "aumentaram 6,2% em relação a dezembro", por causa de uma "disponibilidade mais restrita, da forte demanda local em alguns países exportadores asiáticos e movimentos das taxas de câmbio", declarou a FAO.

Além disso, "por causa da forte demanda de exportações do Brasil e das preocupações relacionadas com a seca na Argentina", os preços mundiais do milho também subiram levemente.

Em contrapartida, o preço do trigo caiu 2,5%, devido à abundante produção esperada na Austrália e na Rússia, que "superou as previsões", acrescenta a agência do sistema ONU.

Os preços dos óleos vegetais também diminuíram em janeiro, 2,9%. Os do óleo de palma e de soja "caíram, devido à fraca demanda mundial de importação, enquanto os de girassol e colza caíram, em função da disponibilidade abundante para exportação", explica a organização.

Os preços do açúcar também caíram em relação a dezembro de 2022 (-1,1%), assim como os dos produtos lácteos (-1,4%). Já o preço da carne se manteve estável.

A organização da ONU também confirmou uma "contração" na oferta de cereais em 2022-2023, "1,7% menos" do que no ano anterior, embora em leve alta em relação às previsões de dezembro.

sb/ico/er/jvb/avl/tt

Tags