EUA anuncia mais US$ 2,2 bilhões em ajuda militar para Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (3), um novo pacote de assistência para a Ucrânia em sua guerra com a Rússia, no total de US$ 2,2 bilhões em armas e munições.

A lista inclui mais munições para sistemas de foguetes HIMARS, que permitiram às forças ucranianas mirar atrás das linhas russas, mais unidades de defesa aérea e veículos blindados, informou o Pentágono.

