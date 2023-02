Em momentos opostos na temporada, Inter e Milan fazem clássico da rodada no Italiano

O Milan (5º), atual detentor do Scudetto, não chega exatamente em seu melhor momento para o principal jogo da 21ª rodada do Campeonato Italiano, o clássico contra a Inter de Milão (2ª), no domingo, em San Siro.

Há apenas duas semanas e meia, os 'rossoneri' perderam a final da Supercopa da Itália para a Inter por 3 a 0 na Arábia Saudita.

Mas os problemas do Milan não param por aí. O time está há seis jogos sem vencer e nesse período sofreu três derrotas marcantes: 4 a 0 para a Lazio e 5 a 2 em casa para o Sassuolo na Serie A, além do vice na Supercopa.

Essa sequência negativa fez a equipe cair da vice-liderança para o quinto lugar na tabela do Italiano (empatado em pontos com Lazio e Atalanta).

A pressão é enorme para o Milan, a menos de duas semanas de enfrentar nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa o Tottenham.

Já a Inter é a segunda colocada da Serie A, mas a 13 pontos do líder Napoli, que parece caminhar a passos largos rumo ao título.

Os napolitanos têm uma grande margem neste início de segundo turno e no domingo visitam a Spezia (17ª).

Por sua vez, a Juventus, que caiu para a 13ª posição após ser punida com a perda de 15 pontos, fechará a rodada na terça-feira visitando a Salernitana (14ª).

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

(11h00) Cremonese - Lecce

(14h00) Roma - Empoli

(16h45) Sassuolo - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Spezia - Napoli

(11h00) Torino - Udinese

(14h00) Fiorentina - Bologna

(16h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Monza - Sampdoria

- Terça-feira:

(16h45) Salernitana - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 53 20 17 2 1 48 15 33

2. Inter 40 20 13 1 6 40 26 14

3. Lazio 38 20 11 5 4 36 16 20

4. Atalanta 38 20 11 5 4 39 23 16

5. Milan 38 20 11 5 4 37 29 8

6. Roma 37 20 11 4 5 26 18 8

7. Udinese 29 20 7 8 5 28 22 6

8. Torino 27 20 7 6 7 21 22 -1

9. Bologna 26 20 7 5 8 26 30 -4

10. Empoli 26 20 6 8 6 19 24 -5

11. Monza 25 20 7 4 9 25 28 -3

12. Fiorentina 24 20 6 6 8 22 26 -4

13. Juventus 23 20 11 5 4 30 17 13

14. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13

15. Lecce 20 20 4 8 8 19 24 -5

16. Sassuolo 20 20 5 5 10 23 31 -8

17. Spezia 18 20 4 6 10 17 32 -15

18. Hellas Verona 13 20 3 4 13 18 32 -14

19. Sampdoria 9 20 2 3 15 8 34 -26

20. Cremonese 8 20 0 8 12 15 35 -20

NOTA: a Juventus foi punida com a perda de 15 pontos por fraudes contábeis.

