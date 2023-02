Brincadeiras anti-higiênicas em restaurantes de sushi provocam indignação no Japão

Vídeos com o título "terrorismo do sushi" surgiram em várias redes sociais, incluindo Twitter e TikTok

Uma série de brincadeiras anti-higiênicas em restaurantes japoneses de sushi provocou indignação no Japão e um alvoroço que incluiu uma queda na Bolsa de Valores, inspeções de restaurantes e até ações jurídicas.

Vídeos com o título "terrorismo do sushi" surgiram em várias redes sociais, incluindo Twitter e TikTok, alguns deles gravados nas últimas semanas e outros mais antigos.

Em um dos vídeos, um jovem lambe uma garrafa de molho de soja e a borda de um copo, depois o coloca de volta na esteira giratória de um restaurante de sushi. Ele também é filmado lambendo os dedos e tocando a comida e depois colocando-a de volta na plataforma.

O vídeo, filmado em um restaurante da rede Sushiro em Gifu, no centro do Japão, provocou a queda de 5% das ações da empresa matriz do restaurante na terça-feira.

Em outros vídeos, clientes de outras redes são vistos colocando wasabi nos pedaços de comida que giram ou lambendo as colheres de uma tigela de chá.

Os incidentes causaram comoção no Japão, um país conhecido por seus rígidos padrões de higiene e limpeza.

"É nojento", escreveu uma pessoa no Twitter. Outro disse que não poderia mais ir a restaurantes com esteira giratória de sushi.

Em nota, a rede Sushiro afirmou que o adolescente do vídeo que viralizou pediu desculpas, mas que foi processado na Justiça.

A empresa disse que substituiu todas as suas garrafas de molho de soja, limpou os copos dos restaurantes e reforçou as medidas de higiene.

Em Tóquio, Luna Watanabe, uma musicista de 20 anos, declarou-se indignada com os vídeos.

No Japão, a arte da hospitalidade "é importante, acho isso imperdoável", disse à AFP.

