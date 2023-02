Pentágono rastreia balão espião chinês sobre os EUA

O Pentágono monitora um balão espião chinês que sobrevoa o território dos Estados Unidos, informou um alto funcionário da Defesa dos EUA nesta quinta-feira (2).

A pedido do presidente Joe Biden, o Departamento de Defesa considerou abater o aparato, mas decidiu não fazê-lo devido aos potenciais riscos para as pessoas em solo, indicou a fonte, que pediu anonimato.

"Claramente, a intenção deste balão é a vigilância, e a rota de voo atual o leva a uma série de locais sensíveis", disse o oficial.

O Pentágono não acredita que se trate de uma grande ameaça porque "tem um valor aditivo limitado de uma perspectiva de coleta de [dados de] inteligência".

"Estamos tomando medidas para nos proteger da coleta de informações confidenciais por parte de inteligência estrangeira", afirmou, porém, a fonte.

O balão entrou no espaço aéreo americano "há vários dias", segundo ele, mas os serviços de inteligência dos EUA já o rastreavam antes.

Vários aviões de combate examinaram o balão quando sobrevoava o estado de Montana, norte do país. Atualmente, voa "a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial" e "não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas em terra", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado.

A China já enviou balões de vigilância sobre os Estados Unidos no passado.

O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle o governo pretende recuperar um dia, mesmo que por força.

