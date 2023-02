Argentino Héctor Cúper é o novo técnico da seleção da Síria

O argentino Héctor Cúper foi anunciado nesta quinta-feira pela Federação de Futebol da Síria como novo técnico da seleção do país.

"Héctor Cúper, novo técnico da seleção síria, e seus auxiliares chegarão à Síria nos próximos dias", informou a federação, sem dar detalhes sobre o tempo de contrato.

Cúper, de 67 anos, construiu grande parte de sua carreira como treinador de clubes na Europa e, entre outros, dirigiu Valencia (1999-2001), onde foi vice-campeão da Champions em 2000 e 2001, Inter de Milão (2001-2003) e Parma (2008).

No futebol de seleções, comandou a Geórgia (2008-2009), Egito (2015-2018), Uzbequistão (2018-2019) e República Democrática do Congo (2021-2022). Com os egípcios, foi vice-campeão da Copa Africana de Nações (CAN) em 2017.

Atualmente na 90ª posição do ranking da Fifa, a Síria nunca participou de uma Copa do Mundo ao longo de sua história.

