United vence Nottingham Forest e vai enfrentar Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa

O Manchester United se classificou sem problemas para a final da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira, ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0 em Old Trafford, depois de já ter vencido por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais.

A final será disputada no dia 26 de fevereiro e nela o United enfrentará o Newcastle, que na terça-feira garantiu a vaga contra o Southampton, a quem também venceu nos dois jogos da fase (1-0 e 2-1).

O técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, deixou Marcus Rashford no banco para poupá-lo, mas fora isso o seu time titular deixou claro que não encarou o jogo desta quarta-feira como algo simples.

Fred foi titular ao lado de Casemiro, na ausência do lesionado Christian Eriksen, enquanto Marcel Sabitzer, emprestado pelo Bayern de Munique na terça-feira, acompanhou o jogo da tribuna, enquanto aguarda seu visto.

O Nottingham Forest, décimo terceiro colocado na Premier League com apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, tentou abrir o placar no primeiro tempo, embora com mais vontade do que eficácia.

Nessa primeira etapa, o United teve a melhor chance, com uma cabeçada do holandês Wout Weghorst que foi na trave, pouco antes do intervalo.

As alterações após o intervalo, com as entradas de Rashford, Anthony Martial e Jadon Sancho (que não jogava desde o final de outubro) tornaram o segundo tempo mais animado.

Dez minutos depois, após um passe de Casemiro, Martial se lançou em um contra-ataque e após um chute de Rashford a bola sobrou para o francês, que aproveitou para fazer 1 a 0 aos 73 minutos.

Três minutos depois, Rashford, do lado esquerdo da área, conseguiu tocar para Fred, que só precisou empurrar com a coxa a dois metros do gol (2 a 0, minuto 76), acabando com qualquer dúvida.

O Manchester United terá, assim, a oportunidade de conquistar o seu primeiro título desde 2017, ano em que venceu a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa.

-- Resultados dos jogos de volta das semifinais da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira:

(+) Newcastle - Southampton 2 - 1 (ida: 1-0)

- Quarta-feira:

(+) Manchester United - Nottingham Forest 2 - 0 (ida: 3-0)

(+) classificados para a final.

