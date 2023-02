Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira, após um relatório semanal mostrar um aumento dos estoques de petróleo bruto e derivados nos Estados Unidos, em parte devido à atividade moderada nas refinarias.

O preço do barril do Brent para entrega em abril caiu 3,06%, a 82,84 dólares, e o do WTI para março, 3,11%, a 76,41 dólares.

tu/spi/lb

