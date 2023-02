Neandertais eram capazes de caçar elefantes enormes, diz estudo

Os neandertais possivelmente viviam em grupos maiores do que se pensava anteriormente e caçavam elefantes gigantescos, até três vezes maiores que os animais atuais, de acordo com um estudo que lança nova luz sobre esses humanos pré-históricos.

Os pesquisadores chegaram a essas conclusões, publicadas na revista Science Advances na quarta-feira, com base em análises de restos de esqueletos de elefantes de presas retas de 125 mil anos encontrados perto da cidade de Halle, no centro da Alemanha.

Os ossos de cerca de 70 elefantes da era do Pleistoceno (Palaeoloxodon antiquus) foram descobertos na década de 1980 em uma enorme pedreira de carvão que desde então foi transformada em um lago artificial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os elefantes da época eram muito maiores do que o extinto mamute lanoso e três vezes o tamanho do elefante asiático de hoje: um macho adulto podia pesar até 13 toneladas.

"Caçar esses animais gigantes e abatê-los inteiramente fazia parte das atividades de subsistência dos neandertais nesse lugar", afirmou à AFP Wil Roebroeks, coautor do estudo.

"Esta é a primeira evidência clara da caça ao elefante na evolução humana", disse Roebroeks, professor de arqueologia da Universidade de Leiden, na Holanda.

O estudo sugere que os neandertais que viveram na região por 2.000 a 4.000 anos migravam menos e formavam unidades sociais "substancialmente maiores" do que acreditava-se anteriormente.

Os pesquisadores determinaram que os neandertais eram capazes de caçar esses enormes elefantes, em vez de simplesmente se alimentar de animais mortos de causas naturais, dada a idade e o sexo dos restos encontrados. A maioria era do sexo masculino e havia poucos jovens ou velhos.

"É uma seleção típica feita por caçadores", disse Roebroeks.

Elefantes machos adultos, animais solitários na maior parte do tempo, teriam sido mais fáceis de caçar do que as fêmeas, que deviam se mover em manadas para proteger os filhotes.

Como os neandertais matavam esses colossos? É impossível responder com certeza. Uma hipótese, porém, acredita que eles imobilizavam suas presas empurrando-as para áreas lamacentas onde os animais acabavam ficando presos, ou para fossos cavados, antes de finalizá-los com lanças.

Roebroeks observou que esses elefantes eram as maiores "bombas calóricas" existentes na época.

Os neandertais eram capazes de preservar a enorme quantidade de comida fornecida por um único elefante e conservá-la por meses, de acordo com o estudo.

"Um elefante macho médio pesando cerca de 10 toneladas teria produzido pelo menos 2.500 porções diárias para um neandertal adulto", disse Roebroeks.

Os pesquisadores observaram que os neandertais usavam ferramentas de pedra para abater os animais, o que deixava marcas claras nos ossos bem preservados.

"Estas são marcas de corte clássicas feitas cortando e raspando a carne dos ossos", disse Roebroeks.

Traços de fogueiras de carvão usadas pelos neandertais também foram encontrados, sugerindo que eles podem ter secado a carne pendurando-a em prateleiras e fazendo uma fogueira embaixo.

Roebroeks disse que, embora o estudo forneça evidências de que os neandertais viviam em grandes unidades sociais, é difícil estimar com precisão o tamanho desses grupos.

"Mas se você tem um elefante de 10 toneladas e quer consumi-lo antes que apodreça, você precisa de cerca de 20 pessoas", analisou.

De acordo com Roebroeks, o estudo mostra que "o mundo dos neandertais era muito diverso" e que "eles não eram apenas escravos da natureza ou uma espécie de hippie original vivendo da terra".

"Eles foram capazes de moldar seu ambiente (...) tendo um impacto real nos maiores animais do mundo naquela época", resumiu o pesquisador.

la-cl/dw/ad/am

Tags