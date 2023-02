Mick Schumacher será piloto reserva da McLaren em 2023

O alemão Mick Schumacher, que tinha sido anunciado como piloto reserva da Mercedes para 2023, vai trabalhar também na McLaren, anunciou nesta quarta-feira a escuderia britânica.

"A McLaren poderá chamar Mick Schumacher como piloto reserva durante a temporada 2023 da Fórmula 1, como parte do nosso acordo com a Mercedes", escreveu a equipe em uma mensagem no Twitter.

Depois de deixar a Haas no final de 2022 após duas temporadas na F1, o jovem alemão de 23 anos também rompeu em comum acordo seu vínculo com a academia de pilotos da Ferrari, onde foi formado e foi reserva no ano passado.

Em 2023, a McLaren irá competir com motores fornecidos pela Mercedes, escuderia na qual seu pai, o heptacampeão Michael Schumacher, encerrou a carreira.

A nova temporada da Fórmula 1 começará no dia 5 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein.

