Mercosul também quer 'acordo revisado' com a UE, diz chanceler argentino

O ministro argentino das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, afirmou, nesta quarta-feira (1º), em Bruxelas, que os países do Mercosul querem "um acordo revisado" com a União Europeia (UE), que contemple a cooperação e a superação de assimetrias.

Cafiero, cujo país exerce a presidência rotativa do bloco composto por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, se reuniu com o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

"Queremos um acordo com a UE, mas queremos um acordo revisado", disse Cafiero em uma entrevista a um pequeno grupo de meios, incluindo a AFP, porque "entendemos que há certos pontos que precisam ser discutidos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O fim exitoso das negociações entre o Mercosul e a UE foi anunciado em 2019, depois de duas décadas, mas desde então as conversas se arrastam sobre o formato definitivo do acordo.

Desde esse anúncio, a UE insistiu em acrescentar capítulos complementares, em especial relacionados às mudanças climáticas e o desmatamento, mas, segundo Cafiero, o bloco sul-americano busca a manutenção do que foi negociado até 2019.

"Entendemos que é necessário discutir documentos complementares, que em sua maioria derivam do Pacto Verde Europeu [lançado em 2020] e que modificaram parcialmente as negociações de 2019, ou impactaram a negociação comercial de 2019", disse o diplomata argentino.

"O que estamos dizendo é que, se houve alterações ao acordo original que a nosso ver já apresentava assimetrias (...), que existam documentos complementares que compensam essas assimetrias", declarou.

O capítulo referente às compras governamentais, disse Cafiero, é outra questão que, na visão da Argentina e do Brasil, deve ser rediscutida e resolvida.

Os principais líderes da UE concordam que chegou a hora de fechar o acordo com o Mercosul. A Espanha, país que ocupará a presidência da UE no segundo semestre, está determinada a promover o entendimento.

Nas tratativas de seu acordo comercial com o Chile, a UE promoveu uma nova arquitetura, com uma divisão temática que agrupa de um lado os aspectos do tratado que podem ser aprovados diretamente pelas instituições europeias, sem passar pela ratificação em cada um dos 27 países do bloco.

ahg/mb/ic/mvv

Tags