Mbappé sofre lesão a 13 dias de duelo do PSG com o Bayern pelas oitavas da Champions

Noite infeliz para Kylian Mbappé nesta quarta-feira: o atacante do Paris Saint-Germain perdeu dois pênaltis nos primeiros dez minutos do jogo contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês, e teve que ser substituído pouco depois por lesão.

A situação pode ser um problema para o PSG no duelo de oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, com jogo de ida marcado para daqui a 13 dias.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Mbappé recebeu uma pancada na coxa ao sofrer uma falta e teve que deixar o campo, dando lugar ao jovem Hugo Ekitike.

As câmeras de televisão mostraram o atacante francês colocando a mão na coxa esquerda, em um típico gesto de lesão muscular, quando saía para o vestiário.

Antes, Mbappé tinha perdido dois pênaltis: o primeiro defendido no canto direito pelo goleiro Benjamin Lecompte (8').

No segundo, dois minutos depois, ele escolheu o outro canto, mas Lecompte pulou novamente para o lado certo e conseguiu desviar a bola, que depois ainda bateu na trave. No rebote, o camisa 7 chutou por cima do gol.

Já aos 30 minutos de jogo, foi o zagueiro espanhol Sergio Ramos quem teve que ser substituído ao ser atingido na cabeça.

