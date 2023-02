Juliette Binoche receberá Prêmio Goya internacional

A atriz francesa Juliette Binoche, vencedora de um Oscar e dos principais prêmios do mundo do cinema, vai receber o Prêmio Goya Internacional - anunciou a Academia do Cinema espanhol.

A intérprete, de 58 anos, "uma referência indiscutível do cinema europeu", vai receber "o Goya Internacional em 11 de fevereiro" na cerimônia de gala da principal premiação do cinema espanhol, que será realizada em Sevilha (sul).

O prêmio é concedido pelo segundo ano e, na última edição, foi entregue à atriz Cate Blanchett.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, é atribuído a Binoche por "sua extraordinária trajetória que a situa como um dos nomes mais admirados e reconhecidos do cinema europeu e internacional".

Ao longo de suas quatro décadas de carreira, Juliette Binoche participou de dezenas de filmes, como "A Insustentável Leveza do Ser", "Amantes da Pont-Neuf" e "O Paciente Inglês", pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante.

Ela também já foi reconhecida com o César francês, o Bafta britânico e os prêmios de atuação nos festivais de Cannes, Berlim e Veneza, além do Prêmio Donostia do Festival de San Sebastian.

Nascida em Paris, em 1964, trabalhou com diretores como Jean-Luc Godard, Leo Carax, Louis Malle, Krzysztof Kieslowski, Anthony Minghella e David Cronenberg.

al/CHZ/mb/tt

Tags