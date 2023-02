FBI faz busca por documentos secretos na casa de férias de Biden

O FBI está realizando uma busca na casa de férias do presidente dos EUA, Joe Biden, em Rehoboth Beach, no Estado de Delaware, disse o advogado pessoal do presidente na manhã desta quarta-feira, 1°, enquanto os investigadores continuam a apurar a posse de documentos confidenciais.

A busca, como pelo menos duas outras realizadas em endereços associados a Biden, é realizada com a cooperação do presidente e sua equipe jurídica. Não ficou claro se algum documento foi recuperado na casa de praia.

"Hoje, com total apoio e cooperação do presidente, o D.O.J. [Departamento de Justiça dos EUA] está conduzindo uma busca planejada em sua casa em Rehoboth", disse Bob Bauer, advogado pessoal de Biden, em comunicado. "De acordo com os procedimentos padrão do D.O.J., no interesse da segurança e integridade operacional, ele procurou fazer este trabalho sem aviso público prévio e concordamos em cooperar."

Bauer acrescentou que forneceria "mais informações na conclusão da busca de hoje".

A ação do FBI é a mais recente de uma série de revelações de que Biden - que criticou duramente o ex-presidente Donald Trump pelo manuseio incorreto de arquivos confidenciais do governo - manteve materiais que deveriam ter sido devolvidos aos Arquivos Nacionais depois que ele deixou o cargo em janeiro de 2017.

Um porta-voz do Departamento de Justiça não fez comentários.

Na terça-feira, os meios de comunicação, incluindo o The New York Times, informaram que o FBI havia conduzido uma busca semelhante em um think tank de Washington, o Penn-Biden Center, em meados de novembro, depois que os assessores do presidente descobriram um pequeno esconderijo de documentos classificados naquele mês.

