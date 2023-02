Copom mantém Selic em 13,75%, confirmando as expectativas

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) manteve, nesta quarta-feira (1º), a Selic, sua taxa básica de juros, em 13,75%, a mesma desde agosto de 2022, devido a um cenário de incerteza e pressões inflacionárias, informou a entidade em nota.

Em sua primeira reunião do ano e sob o governo do recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Copom manteve a Selic inalterada pela quarta vez consecutiva, alinhado com as expectativas do mercado.

