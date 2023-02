Congresso do Peru rejeita novamente antecipação das eleições para 2023

O Congresso do Peru não aprovou, nesta quarta-feira (1º), um projeto de lei que contemplava a realização de eleições gerais em 2023, em meio a uma onda de protestos contra a presidente Dina Boluarte e os parlamentares que já somam 48 mortes em sete semanas.

Após um debate de cinco horas, o plenário rejeitou a segunda proposta para antecipar as eleições com 54 votos a favor, 68 contra e duas abstenções. Eram necessários 87 votos para aprovar a iniciativa legislativa, que propunha a realização do pleito em dezembro deste ano.

