Comunicado do Business Wire :World Meteorological Organization (WMO)

O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional (MoFAIC) dos Emirados Árabes Unidos nomeou Abdulla Al Mandous, diretor geral do Centro Nacional de Meteorologia (NCM), como candidato oficial do país à presidência da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Atualmente, Al Mandous é representante permanente dos EAU na OMM e presidente da Associação Regional II (Ásia) da entidade.

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

Com mais de 30 anos de experiência em meteorologia e climatologia, Al Mandous é bem conhecido no meio entre a comunidade internacional e foi nomeado pela OMM como membro de sua equipe de especialistas em Manipulação do clima em abril de 2021.

Abdulla Al Mandous disse: "O anúncio oficial dos Emirados Árabes Unidos em apoio à minha candidatura à presidência da OMM reitera a importância que o país atribui à meteorologia e à climatologia, bem como às questões relacionadas à água e ao meio ambiente. É uma prioridade dos Emirados Árabes Unidos reunir sua experiência e capital humano com outras organizações nacionais e estrangeiras para acelerar o desenvolvimento de sistemas abrangentes de alerta precoce com a finalidade de proteger as vidas dos impactos de desastres naturais".

Shaima Mohammed Al Ali, diretora de Organizações Internacionais do MoFAIC, afirmou: "Em um momento em que o mundo enfrenta vários desafios causados pelas mudanças climáticas e lida com a próxima presidência da COP 28 dos Emirados Árabes Unidos em novembro de 2023, a candidatura de Abdulla Al Mandous na OMM é uma decisão oportuna do país, dada sua experiência e trajetória marcante na liderança de várias entidades meteorológicas nacionais, regionais e internacionais. Al Mandous é a escolha certa para comandar a OMM no futuro e garantir que a organização continue desempenhando um papel vital no apoio ao desenvolvimento sustentável das nações ao redor do mundo".

Como representante oficial dos EUA para a presidência da OMM, Al Mandous buscará acelerar uma ação coordenada internacionalmente para alcançar o apelo do Secretário-Geral da ONU que visa garantir que "todas as pessoas na Terra sejam protegidas por sistemas de alerta antecipado nos próximos cinco anos". Sua abordagem de cinco pilares se concentra em apoiar o papel dos presidentes e representantes permanentes das associações regionais, tornando os "Alertas Precoces para Todos" uma realidade, avançando na pesquisa de computação climática de alta resolução, fazendo a OMM ser reconhecida pela sociedade mundial e tomando medidas proativas em segurança hídrica e pesquisa sobre energias renováveis.

