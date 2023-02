Comunicado do Business Wire :Sealed Air

A SEE (NYSE: SEE) anunciou hoje que concluiu a aquisição previamente anunciada da Liquibox por um preço de compra de $ 1,15 bilhão em dinheiro e sem dívidas.

Esta aquisição estratégica une dois líderes no setor global de embalagens flexíveis e alinha-se com as culturas de crescimento e inovação de alto desempenho de ambas as empresas. A Liquibox é pioneira, inovadora e fabricante de soluções sustentáveis de embalagens e dispensação de fluidos e líquidos do tipo Bag-in-Box para alimentos frescos, bebidas, bens de consumo e mercados finais industriais. Esta aquisição acelera o segmento de crescimento mais rápido da SEE, o negócio de fluidos e líquidos da marca CRYOVAC ®. A tecnologia, escala e acesso de mercado da CRYOVAC® oferecem uma fonte significativa de sinergias. Esta aquisição contribui e acompanha rapidamente a transformação da SEE para se tornar uma empresa de classe mundial impulsionada por tecnologia digital, que automatiza soluções de embalagens sustentáveis.

"Hoje é um dia emocionante para a SEE, neste momento em que damos as boas-vindas a equipe global da Liquibox", disse Ted Doheny, presidente e diretor executivo (CEO) da SEE. "Esta é uma combinação poderosa, que reúne pessoas, culturas, portfólios de soluções e presenças globais que trarão soluções mais inovadoras e sustentáveis aos clientes e mercados que atendemos. A finalização desta aquisição estratégica é um passo importante em nossa jornada em direção ao status de classe mundial, que alimenta o crescimento, expande a penetração no mercado e gera poder de ganhos para o nosso Mecanismo Operacional SEE."

A SEE discutirá o encerramento da aquisição durante toda a teleconferência de resultados de todo o ano de 2022 em 9 de fevereiro de 2023. A conferência será transmitida na Web ao vivo às 10 horas, EST. As partes interessadas podem participar da transmissão ou ouvir por demanda visitando a página inicial dos investidores da SEE em www.sealedair.com/investors.

Goldman Sachs & Co. LLC atuou como o único consultor financeiro e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuou como consultora legal em favor da SEE. A KPMG prestou assessoria financeira em due diligence, tributária, de RH e de TI.

A Sealed Air (NYSE: SEE) existe para proteger, solucionar desafios críticos das embalagens e tornar o nosso mundo melhor do que o encontramos hoje. Nossas soluções automatizadas de embalagens promovem uma cadeia de abastecimento global de alimentos, fluidos e líquidos mais segura, resiliente e com menos desperdício, possibilitam o comércio eletrônico e protegem as mercadorias transportadas em todo o mundo.

Nossas marcas globalmente reconhecidas incluem a embalagem de alimentos de marca CRYOVAC®, embalagem de proteção da marca SEALED AIR®, sistemas automatizados da marca AUTOBAG®, embalagens da marca BUBBLE WRAP®, soluções SEE Automation? e embalagens inteligentes e impressão digitalprismiq?.

O Modelo Operacional da SEE, juntamente com nossa experiência líder do setor em materiais, automação, engenharia e tecnologia, cria valor por meio de soluções de embalagens digitais, automatizadas e mais sustentáveis.

Estamos liderando o setor de embalagens para a criação de um futuro mais ambiental, social e economicamente sustentável e nos comprometemos a projetar ou promover 100% de nossos materiais de embalagem para serem mais recicláveis ou reutilizáveis até 2025, com uma meta audaciosa de atingir emissões líquidas de carbono zero em nossas operações globais até 2040. Nosso Relatório de Impacto Global destaca como estamos moldando o futuro do setor de embalagem. Estamos comprometidos com uma força de trabalho mais diversificada e uma cultura inclusiva e atenciosa por meio de nosso compromisso de Diversidade, Equidade e Inclusão de 2025.

A SEE gerou $ 5,5 bilhões em vendas em 2021 e tem aproximadamente 16.500 funcionários que atendem clientes em 114 países/territórios. Para saber mais, acesse sealedair.com.

Publicamos rotineiramente informações importantes para investidores em nosso site, sealair.com, na seção Investidores. Usamos este site como meio de divulgar informações materiais não públicas e cumprir nossas obrigações de divulgação sob o Regulamento FD. Deste modo, os investidores devem monitorar a seção Investidores de nosso site, além de acompanhar nossos comunicados à imprensa, apresentações à SEC, teleconferências públicas, apresentações e webcasts. As informações contidas ou que podem ser acessadas mediante nosso site não são incorporadas por referência, nem fazem parte deste documento.

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 sobre nossos negócios, condições financeiras consolidadas e resultados de operações. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora de nosso controle, o que pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dessas declarações. Portanto, você não deve confiar em nenhuma dessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "planejar", "assumir", "poderia", "deveria", "estimar", "esperar", "pretender", "potencial", "procurar", "prever", "pode", "irá" e referências semelhantes a períodos futuros. Todas as declarações que não sejam fatos históricos incluídas neste comunicado de imprensa sobre nossas estratégias, perspectivas, condição financeira, operações, custos, planos e objetivos são declarações prospectivas. Exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações que fazemos sobre resultados operacionais futuros esperados, resultados operacionais futuros esperados da Liquibox, expectativas sobre os resultados da reestruturação e outros programas, níveis antecipados de despesas de capital e expectativas do efeito em nossa condição financeira de reivindicações, litígios, custos ambientais, responsabilidades contingentes e investigações e procedimentos governamentais e regulatórios. Os seguintes são fatores importantes que acreditamos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles em nossas declarações prospectivas: condições econômicas e políticas globais, efeitos de conversão e desvalorização da moeda, mudanças no preço e disponibilidade de matérias-primas, condições competitivas, sucesso de novas ofertas de produtos, preferências do consumidor, os efeitos de questões de saúde relacionadas a animais e alimentos, os efeitos de epidemias ou pandemias, incluindo a doença de coronavírus 2019, impactos negativos relacionados aos conflitos em andamento entre a Rússia e a Ucrânia e sanções relacionadas, restrições de exportação e outras ações contrárias aos mesmos, mudanças em custos de energia, questões ambientais, o sucesso de nossas atividades de reestruturação, o sucesso de nossas estratégias de fusão, aquisição e investimento de capital (incluindo sinergias de custos esperadas após a aquisição da Liquibox), o sucesso de nosso crescimento financeiro, lucratividade, estratégias de geração de caixa e fabricação e nossos esforços de redução de custos e produtividade, mudanças em nossas classificações de crédito, o benefício fiscal associado ao Acordo de Liquidação (conforme definido em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K), ações regulatórias e questões legais, e as outras informações mencionadas na seção "Fatores de risco" que aparecem em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e conforme revisado e atualizado por nossos Relatórios Trimestrais sobre Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K. Qualquer declaração prospectiva feita por nós é baseada apenas em informações atualmente disponíveis para nós e refere-se apenas à data em que é feita. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, escrita ou oral, que possa ser feita de tempos em tempos, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros.

Fundada em 1961, a Liquibox é líder global em embalagens e dispensação de líquidos - trabalhando em parceria com clientes para criar um futuro mais seguro e sustentável. A Liquidbox está empenhada em fornecer soluções de embalagens flexíveis inovadoras e de alta qualidade que oferecem proteção confiável ao produto. Com sede em Richmond, Virgínia (EUA), a empresa inspira mudanças no mundo inteiro, trabalhando como uma em 17 localidades globais, motivadas por uma força de trabalho dedicada de quase 1.400 funcionários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005884/pt/

Investidores Brian Sullivan [email protected] 704.503.8841

Mídia Christina Griffin [email protected] 704.430.5742

