Comunicado do Business Wire :Boomi

Boomi?, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje a designação do ex-vice-presidente executivo (EVP) e diretor financeiro (CFO) da Citrix, Arlen Shenkman como presidente e diretor financeiro, e da ex-presidente de marketing corporativo da SAP, Alison Biggan como diretora de marketing (CMO).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005173/pt/

After recently appointing Steve Lucas as CEO, Boomi adds Arlen Shenkman, former Executive Vice President and Chief Financial Officer of Citrix, and Alison Biggan, former President, Corporate Marketing at SAP, to its accomplished executive leadership team (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Boomi acredita que construir e manter conexões é fundamental não apenas para os negócios, mas também para a humanidade", disse Steve Lucas, diretor executivo da Boomi. "O histórico extraordinário de Arlen e Alison como líderes de software empresarial em algumas das marcas mais reconhecidas do setor, junto com nossa plataforma e inovação inigualáveis, irá conduzir a Boomi a patamares sem precedentes enquanto continuamos nossa missão de conectar todos a tudo, em qualquer lugar."

Arlen Shenkman, Presidente e Diretor Financeiro

Arlen Shenkman é um executivo global de tecnologia com mais de 25 anos de experiência liderando negócios de alto crescimento, conduzindo estratégias de gestão financeira e de capital bem como desenvolvimento de negócios, incubando novos modelos de negócios e supervisionando investimentos, fusões e aquisições em empresas multibilionárias de softwares corporativos públicos. Anteriormente, atuou como EVP e CFO da Citrix Systems Inc., e antes da Citrix ocupou diversas funções executivas na SAP, incluindo EVP e chefe global de desenvolvimento de negócios e ecossistemas, CFO da SAP na América do Norte (a maior unidade de negócios da SAP) e chefe global de desenvolvimento corporativo. Ele foi o principal arquiteto da rápida transformação da SAP em uma empresa de nuvem.

Shenkman é doutor em jurisprudência pela Escola de Direito da Universidade de Miami, tem um MBA da Fox School of Business da Temple University e um diploma de bacharel em ciências políticas da George Washington University. Também concluiu o Programa de Finanças Corporativas da London Business School. Ele atua nos conselhos administrativos da Commvault [NASDAQ: CVLT] e da AspenTech [NASDAQ: AZPN] e como diretor do conselho de curadores da Academia de Belas Artes da Pensilvânia.

Alison Biggan, Diretora de Marketing

Com mais de 20 anos de experiência liderando equipes de alto desempenho em software empresarial, Biggan traz um extenso histórico ao fornecer excelência em marketing. Mais recentemente, Biggan atuou como presidente de marketing corporativo da SAP, liderando equipes de marketing digital, marca, eventos, clientes e parcerias da SAP a nível mundial em todo o portfólio da SAP. Antes disto, liderou o Product and Field Marketing, atuou como diretora de operações da organização de marketing global e foi parte integrante da transformação da nuvem da SAP. Sendo uma líder comprovada, Biggan ingressou na SAP através da aquisição da Business Objects e, antes da SAP, ocupou funções de liderança de marketing na Crystal Decisions, Business Objects e Sophos. Biggan frequentou a University of British Columbia, sendo bacharel em artes e diplomada em comunicações de marketing pelo British Columbia Institute of Technology.

As duas designações executivas se seguem rapidamente à nomeação de Steve Lucas como diretor executivo. Lucas ingressou na Boomi vindo do iCIMS, trazendo mais de 27 anos de experiência liderando e operando algumas das empresas de software empresarial mais inovadoras do mundo. Lucas ocupou funções executivas na Adobe, Marketo, SAP e Salesforce.

Como uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscaler, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outras.

Recentemente incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi foi recentemente nomeada para a lista da Nucleus Research de "Empresas em Ascenção a serem Observadas em 2023". A empresa também ganhou dois prêmios internacionais Stevie®, como Empresa do Ano e Inovação de Produtos; o prêmio Gold Globee® na categoria de Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços de Nuvem; um prêmio Stratus como Líder Global em Computação em Nuvem 2022, recebendo o prestigiado prêmio classificação 5 estrelas no Guia de Programa de Parcerias CRN, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de fornecedores de tecnologia líderes do setor que fornecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI. A Boomi também ganhou diversos prêmios por ser um empregador de sua escolha, incluindo uma lista como um dos Melhores Locais de Trabalho da Inc. Magazine.

Recursos Adicionais

-- Saiba mais sobre a Plataforma Boomi AtomSphere

-- Explora a Comunidade Boomiverse

-- Siga a Boomi no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataforma de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações internacionais recorrem à plataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conecta aplicativos, processos e pessoas para obter resultados melhores e mais rápidos. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B", Boomiverse e AtomSphere são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005173/pt/

Contato

Kristen Walker Comunicações Corporativas Globais [email protected] +1-415-613-8320

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags