Brasil mobiliza Força Aérea para defender terras dos Yanomami

A Força Aérea Brasileira começou a se posicionar sobre a reserva indígena Yanomami nesta quarta-feira (1º), antes de uma grande operação marcada para a próxima semana contra garimpeiros ilegais, acusados de causar estragos nesta região protegida da Amazônia.

A operação começou nesta quarta-feira, com a mobilização de caças e aeronaves de detecção equipadas com radares poderosos.

Através de um decreto assinado na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibiu o sobrevoo em determinadas áreas e autorizou a FAB a atirar em aeronaves suspeitas para forçá-las a pousar.

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito na semana passada para apurar possíveis crimes contra integrantes da etnia Yanomami, incluindo "genocídio", após a divulgação de dados oficiais que contabilizam a morte de cem crianças menores de cinco anos na maior reserva do país, onde vivem cerca de 30.400 indígenas.

Há também numerosos casos de desnutrição grave, malária e infecções respiratórias.

Segundo lideranças Yanomami, cerca de 20 mil garimpeiros clandestinos invadiram seu território, matando indígenas, abusando sexualmente de mulheres e adolescentes e contaminando seus rios com o mercúrio que utilizam para separar o ouro dos sedimentos.

"O problema tem uma origem, e nós sabemos. A presença do garimpo ilegal é muito forte e será debelada", afirmou na noite de terça-feira o ministro da Defesa, José Múcio, à BandNews.

"Vamos prontos para enfrentá-los. Temos que cortar o mal pela raiz", acrescentou.

Múcio disse que estará no local na próxima quarta-feira acompanhado pelos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, além do chefe da Polícia Federal, em um "esforço concentrado de todas as instituições" contra os garimpeiros.

Os "garimpeiros" frequentemente utilizam aviões para chegar ao interior de terras indígenas de difícil acesso por via terrestre.

Os habitantes desses territórios, invioláveis por lei e onde toda exploração de minério é proibida, enfrentam problemas para se alimentar devido à destruição da floresta onde tradicionalmente obtêm seu sustento.

Além da operação contra garimpeiros clandestinos, a Aeronáutica já entregou 61 toneladas de alimentos e remédios em terras Yanomami desde a semana passada.

Na segunda-feira, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal ordenou que membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam investigados pela Procuradoria Geral da República sobre a prática de "genocídio" contra os Yanomami.

Bolsonaro, cujo pai foi garimpeiro na mina de Serra Pelada na década de 1980, sempre defendeu a mineração em territórios indígenas e seus quatro anos de mandato foram marcados por recordes de desmatamento na Amazônia.

