Thorgan Hazard é emprestado pelo Dortmund ao PSV Eindhoven até o final da temporada

O meio-campista da seleção belga Thorgan Hazard foi emprestado pelo Borussia Dortmund ao PSV Eindhoven até ao final da temporada, anunciou o clube alemão em um comunicado na noite desta terça-feira.

No Dortmund desde o verão (europeu) de 2019 vindo do também alemão Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard, de 29 anos e irmão do craque belga do Real Madrid, conquistou a Copa da Alemanha em 2021.

Seu contrato com o Borussia Dortmund se encerra no dia 30 de junho.

Com 47 partidas pela seleção da Bélgica, Hazard disputou as Copas do Mundo de 2018 na Rússia (em que os belgas terminaram em terceiro lugar) e de 2022 no Catar, além da Euro-2020.

