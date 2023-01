Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium, uma das principais empresas de análise no campo da aviação, assinou um acordo com a Amadeus para fornecer seus dados avançados de programação de voos na Amadeus Travel Platform, melhorando ainda mais o conjunto de dados disponível para a pesquisa e reservas de voos.

Como uma das lideranças em tecnologia do setor de viagens, os dados completos e oportunos são essenciais para que a Amadeus forneça informações de alta qualidade aos clientes. O novo acordo significa que todas as informações sobre horários da Cirium serão integradas à Amadeus Travel Platform, beneficiando muitos clientes da Amadeus no setor de viagens, incluindo companhias aéreas, agências de viagens e muito mais.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, comentou: "A combinação de dois líderes em seus respectivos campos no setor de viagens, por meio da expansão da parceria entre Cirium e Amadeus, vai melhorar ainda mais a pesquisa e as reservas de voos, além de permitir que a indústria descubra novas oportunidades de mercado, maximize sua receita e produza uma experiência mais eficiente às pessoas que viajam. Nossa nova parceria vai além de fornecer horários de voos do mundo todo na ferramenta Amadeus Schedules Analytics. Ela aprimora a principal plataforma de viagens do setor, permitindo que os dados da Cirium enriqueçam a qualidade das informações para os clientes da Amadeus".

Sam Abdou, vice-presidente executivo de Air, Rail & Global Online da Amadeus, disse: "A expansão de nossa parceria com a Cirium e a maior integração de suas informações em nossa plataforma de dados de horários de voos de várias fontes enriquece nosso conjunto de dados e contribui para manter uma alta precisão de dados e capacidade de reserva para nossos clientes".

A Amadeus é uma parceira líder em tecnologia e distribuição de viagens para a indústria, com presença internacional sustentada por uma expertise local. A empresa desenvolve soluções cruciais que ajudam companhias aéreas e aeroportos, hotéis e transportes ferroviários, mecanismos de busca, agências de viagens, operadoras turísticas e outros agentes do setor a executar suas operações e melhorar a experiência de viagem. A integração de dados do banco de dados avançado de horários da Cirium, que abrange mais de 900 companhias aéreas do mundo inteiro e todos os tipos de aeronaves, significa que as empresas com acesso à Amadeus Travel Platform podem tomar decisões mais precisas baseadas em dados.

Os dados de horários da Cirium são incomparáveis na indústria da aviação. A empresa tem mais de 40 anos de experiência em horários de companhias aéreas e dados de conexões. Um dos principais produtos de análise de horários da Cirium, o Cirium Diio Mi, cobre 97% de todos os voos programados de companhias aéreas do mundo desde 20 anos e com previsão de 11 meses.

