Olympique de Marselha empresta meia senegalês Pape Gueye ao Sevilla

O meia senegalês Pape Gueye foi emprestado pelo Olympique de Marselha ao Sevilla, anunciou nesta segunda-feira o clube francês.

O jogador foi cedido até o final da temporada e, segundo a imprensa local, o clube espanhol não terá opção de compra após o período de empréstimo.

Gueye, de 24 anos, chegou em julho de 2020 ao Olympique e nunca se firmou como titular absoluto.

Ele participou da Copa do Mundo do Catar e foi campeão da Copa Africana de Nações no ano passado com a seleção do Senegal.

No Sevilla, Gueye vai se reencontrar com o técnico argentino Jorge Sampaoli, com quem trabalhou durante um ano e meio justamente Olympique de Marselha.

