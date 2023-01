EUA sanciona líder mexicano de rede de tráfico de fentanil

O governo dos Estados Unidos impôs sanções econômicas ao mexicano José Ángel Rivera Zazueta, líder de uma rede com sede no México, "por adquirir precursores químicos para fabricar e traficar fentanil", informou o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira (30).

Rivera Zazueta "importa precursores químicos da China para o México, que depois são utilizados para fabricar drogas sintéticas", como fentanil, ecstasy (MDMA), metanfetamina em cristal, 2C-B (nexus) e quetamina, informou o Tesouro em comunicado, no qual elogiou a cooperação do governo do México nas investigações.

A rede de Rivera Zazueta, cuja sede fica em Culiacán, em Sinaloa e na Cidade do México, opera em escala global com filiais em Estados Unidos, México, América do Sul, América Central, Europa, Ásia, África e Austrália, segundo o Tesouro americano.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do departamento também sancionou dois de seus sócios: o mexicano Nelton Santiso Aguila e o guatemalteco Jason Antonio Yang López.

"O fentanil ilícito provocou mortes por overdose sem precedentes nos Estados Unidos, e a maioria dessas drogas procede de cartéis mexicanos, incluído o cartel de Sinaloa, que utilizam precursores químicos do leste de Ásia", afirmou o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, citado no comunicado.

O fentanil, um opiáceo sintético que causa dependência rapidamente, é produzido com baixo custo em laboratórios clandestinos. A droga inundou as ruas dos Estados Unidos e provocou uma epidemia de consequências letais, com 107.622 mortos por intoxicação ou overdose em 2021.

Washington acusa Rivera Zazueta de "ter trabalhado em estreita colaboração" com a empresa chinesa de transporte de produtos químicos Shanghai Fast-Fine Chemicals, "que enviou vários precursores químicos, frequentemente com etiquetas falsas, para organizações do tráfico de drogas no México para a produção ilícita de fentanil destinada ao mercado dos Estados Unidos".

O OFAC impôs sanções econômicas à Shanghai Fast Fine Chemicals em dezembro de 2021.

O governo do presidente democrata Joe Biden, bastante criticado pelos republicanos pelo alcance da crise de opioides no país, também acusa Rivera Zazueta de ser "responsável pela movimentação de grandes quantidades de cocaína da Colômbia para Estados Unidos, Espanha, Itália, Guatemala, México e outros países da Europa e da América Central".

Como resultado das sanções, todos os bens e participações em bens dos sancionados que estejam nos Estados Unidos, em poder ou sob controle de americanos fiquem bloqueados.

