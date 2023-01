Milan é goleado em casa pelo Sassuolo no Italiano; Juventus perde para o Monza

O Milan (4º) sofreu uma dura derrota por 5 a 2 em casa para o Sassuolo (16º) neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano.

Os gols do time 'rossonero' foram marcados pelo francês Olivier Giroud (24') e pelo belga Divock Origi (81').

Pelo Sassuolo, balançaram as redes Gregoire Defrel (19'), Davide Frattesi (22'), Domenico Berardi (30'), Armand Lauriente (47') e o brasileiro Matheus Henrique (79').

Com esta derrota, o Milan perdeu a chance de recuperar a vice-liderança da Serie A e agora está a 12 pontos do líder Napoli, que recebe a Roma (6ª) ainda neste domingo.

O time 'rossonero', atual campeão italiano, continua seu decepcionante 2023, com 18 gols sofridos em sete jogos e praticamente dando adeus às chances de conseguir o bicampeonato, inclusive com a ameaça de ficar fora do Top 4, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

"Provavelmente não vamos manter o Scudetto, mas nosso título será ficar na zona da Champions", admitiu o técnico Stefano Pioli à emissora Sky Sports.

"Desde que não vencemos a Roma (2 a 2 no dia 8 de janeiro), não fomos capazes e levar nossas qualidades ao campo. Nós demoramos a reagir quando sofremos um golpe. Só superaremos este momento trabalhando juntos, com solidariedade", acrescentou Pioli.

Também neste domingo, a Juventus (11ª), no meio da tabela após ser punida com a perda de 15 pontos por irregularidades em algumas transferências, não conseguiu se reerguer e foi derrotada em casa pelo Monza (13º) por 2 a 0.

Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo por Patrick Ciurria (18') e Dany Mota (39').

Depois do intervalo, o técnico Massimiliano Allegri colocou em campo o atacante sérvio Dusan Vlahovic (65'), de volta depois de lesão, mas a Juve esbarrou na excelente atuação do goleiro Michele Di Gregorio.

O meia francês Paul Pogba, que foi relacionado após se recuperar de cirurgia no joelho, ficou os 90 minutos no banco.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Bologna - Spezia 2 - 0

Lecce - Salernitana 1 - 2

- Sábado:

Empoli - Torino 2 - 2

Cremonese - Inter 1 - 2

Atalanta - Sampdoria 2 - 0

- Domingo:

Milan - Sassuolo 2 - 5

Juventus - Monza 0 - 2

(14h00) Lazio - Fiorentina

(16h45) Napoli - Roma

- Segunda-feira:

(16h45) Udinese - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Inter 40 20 13 1 6 40 26 14

3. Atalanta 38 20 11 5 4 39 23 16

4. Milan 38 20 11 5 4 37 29 8

5. Lazio 37 19 11 4 4 35 15 20

6. Roma 37 19 11 4 4 25 16 9

7. Udinese 28 19 7 7 5 27 21 6

8. Torino 27 20 7 6 7 21 22 -1

9. Bologna 26 20 7 5 8 26 30 -4

10. Empoli 26 20 6 8 6 19 24 -5

11. Juventus 23 19 11 5 3 30 15 15

12. Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4

13. Monza 22 19 6 4 9 23 28 -5

14. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13

15. Lecce 20 20 4 8 8 19 24 -5

16. Sassuolo 20 20 5 5 10 23 31 -8

17. Spezia 18 20 4 6 10 17 32 -15

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 20 2 3 15 8 34 -26

20. Cremonese 8 20 0 8 12 15 35 -20

